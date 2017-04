Unterföhring, 10. April 2017 . Volle Serienpower am Mittwoch: ProSieben zeigt ab 17. Mai 2017 gleich vier US-Serienhighlights in Erstausstrahlung. Zu den neuen Folgen von "Grey's Anatomy" und "Supergirl" gesellen sich dann die DC Serien "Gotham" und "Legends of Tomorrow" dazu.

In den neuen Folgen der dritten Staffel "Gotham" verwandelt sich Bruce Wayne (David Mazouz) um 23:15 Uhr langsam zum "dunklen Ritter" Batman. Im Anschluss, um 00:15 Uhr, startet die zweite Staffel der Superhelden-Serie "Legends of Tomorrow" aus dem Comic-Imperium DC. Bereits um 20:15 Uhr operieren die Ärzte in einer Doppelfolge der 13. Staffel "Grey’s Anatomy". Und Supermans kryptonische Cousine Kara Zor-El (Melissa Benoist) rettet um 22:15 Uhr in einer neuen Folge "Supergirl" die Welt.

Der ProSieben Serien-Mittwoch am 17. Mai im Überblick:

20:15 Uhr – Neue Folge der 13. Staffel „Grey’s Anatomy”

21:15 Uhr – Neue Folge der 13. Staffel „Grey’s Anatomy“

22:15 Uhr – Neue Folge der zweiten Staffel „Supergirl“

23:15 Uhr – Start der dritten Staffel „Gotham“

00:15 Uhr – Start der zweiten Staffel „Legends of Tomorrow“