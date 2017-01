Ab 21. Februar sind Christian Ulmen und Fahri Yardim als beste Kumpels in der Serie "jerks." zu sehen. ProSieben zeigt "jerks." am späten Mittwochabend. Ab 23:15 Uhr läuft jeweils eine Doppelfolge. Schon ab 26. Januar stehen jeden Donnerstag zwei Folgen der Serie auf der Video-on-Demand Plattform maxdome zum Abruf bereit.

Eine ganz besondere Freundschaft: Christian Ulmen (r.) und Fahri Yardim (l.) ... © maxdome / ProSieben / Andre Kowalski

Humor der weh tut! "jerks.", das Herzensprojekt von Christian Ulmen startet am 26. Januar auf maxdome und läuft anschließend ab 21. Februar im TV auf ProSieben. Die erste eigene Video-on-Demnand-Serie erzählt von der Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim und fokussiert sich dabei voll und ganz auf ihr gemeinsames Scheitern. Das Duo lässt keine Peinlichkeit aus, eckt unverhältnismäßig an und stößt an moralische Grenzen. "jerks." zeigt die Momente im Leben von Christian und Fahri, in denen normalerweise die Kamera aus ist - und über die man sonst nicht spricht! Viele alte Bekannte wie Nora Tschirner oder Karsten Speck kreuzen die Wege der Freunde.

Christian Ulmen spielt nicht nur eine Hauptrolle er führt auch Regie. Und noch wichtiger: für ihn ist "jerks." ein absolutes Herzensprojekt:

"Es wird das bitterste Drama seit den 'Aristocats'. Das ist die Serie, die ich schon immer machen wollte. Ich freue mich extrem darauf. Auch wenn es inhaltlich mitunter weh tun wird. Und mit Fahri Yardim spielt einer meiner besten Freunde mit."

Darum geht’s in der ersten Folge

Christians Freundin Emily wünscht sich ein gemeinsames Baby. Da sein letztes Kind acht Jahre alt ist und er bereits die magische Grenze von 40 überschritten hat, verlangt sie von ihm, sein Sperma testen zu lassen. In der Arztpraxis trifft er seinen alten Bekannten Karsten Speck, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch so "Eins, zwei, drei, vorbei" funktioniert es bei Christian leider nicht .