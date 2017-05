Ab in die Verlängerung: maxdome bestellt die zweite Staffel von Christian Ulmens Erfolgsformat "jerks.". Nach großartigen Abrufzahlen, herausragenden Fernsehkritiken und Lobeshymnen in den sozialen Netzwerken setzt der Video-on-Demand-Anbieter seine erste Eigenproduktion fort.

Jetzt per E-Mail teilen

© maxdome / ProSieben / Andre Kowalski

Es wird eine zweite Staffel der von Maxdome und ProSieben in Auftrag gegebenen Serie "jerks." geben. Das gab Hauptdarsteller und Regisseur Christian Ulmen am Montag bei der Internetkonferenz re:publika zusammen mit Maxdome-Geschäftsführer Marvin Lange bekannt.

"Einmal Jerk, immer Jerk", so Ulmen wörtlich. "Da geht noch einiges. Ich freue mich schon seit Jahren auf die zweite Staffel!"

Die erste Staffel der schwarzhumorigen Comedy-Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim wusste Publikum und Kritiker gleichermaßen zu begeistern. So wundert es nicht, dass nun offiziell die zweite Staffel bestätigt wurde. "Die Resonanz auf ‚jerks.‘ war sensationell, deshalb freuen wir uns sehr auf die Fortsetzung", so Marvin Lange, maxdome-Geschäftsführer. "Als breitaufgestellter Medienkonzern haben wir die einzigartige Möglichkeit die Serie wieder auf zwei Plattformen, bei maxdome und auf ProSieben, zu zeigen. Durch diese bewährte Strategie beflügeln sich die beiden Verbreitungswege gegenseitig."

Die zehn neuen Folgen knüpfen da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Im Fokus der Buddy-Serie steht die Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim, die gemeinsam an den Herausforderungen des Alltags scheitern. Die zweite Staffel "jerks." wird erneut von Talpa Germany produziert. Hauptdarsteller Christian Ulmen führt abermals Regie. Drehbeginn ist Mitte des Jahres in Potsdam. Nach der exklusiven Premiere bei maxdome strahlt ProSieben die Comedyserie im Free-TV aus.