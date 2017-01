"New Girl" kommt mit der 5. Staffel wieder zurück zu ProSieben. Wie es mit der liebenswürdigen Chaos WG von Jess und ihren Männern weiter geht erfahrt ihr ab dem 30. Januar 2017 um 23.10 Uhr auf ProSieben. Was bisher geschah erfahrt ihr hier.

Am 30. Januar 2017 startet die 5. Staffel von "New Girl".

"New Girl" kommt mit der 5. Staffel wieder zurück zu ProSieben. Wie es mit der liebenswürdigen Chaos WG von Jess und ihren Männern weiter geht erfahrt ihr ab dem 30. Januar 2017 um 23.10 Uhr auf ProSieben. Was in den Staffeln 1-4 geschehen ist erfahrt ihr hier.

"New Girl" dreht sich rund um die lebenslustige Grundschullehrerin Jess (Zooey Deschanel) . Nach ihrer schmerzvollen Trennung beschließt die etwas unbeholfene aber optimistische Jess in eine WG mit drei Single Jungs zu ziehen.

Nick (Jake Johnson ) ist ein intelligenter, witziger Typ der seine Jurakarriere an den Nagel gehängt hat und als Barkeeper arbeitet. Schmidt (Max Greenfield) ist besessen von gesellschaftlichem Ansehen und Erfolg und sieht in Jess anfangs als Projekt. Winston (Lamorne Morris) ist ein ehemaliger Athlet, der einsehen muss, dass er es nie zum Profi schafft und in die WG zieht nach dem Coach auszieht.

Zusammen mit Cece (Hannah Simone) , einem erfolgreichen Model und der besten Freundin von Jess bildet die Gruppe Mittdreißiger eine ungewöhnliche Familie, sie alle kämpfen mit ähnlichen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens, der Liebe und ihrer Karriere.

Obwohl Jess den Jungs mit ihrem Gesang manchmal gehörig auf die Nerven geht entwickeln sich schnell Freundschaften und mehr…

Wie es Jess und ihren Freunden bisher ergangen ist erfahrt ihr hier:

In der 1. Staffel merkt man schnell, dass es zwischen Nick und Jess knistertet, doch die beiden verbringen so viel Zeit damit mit andern auszugehen, dass sie sich ihrer Gefühle füreinander nicht klar werden. Schmidt und Cece dagegen werden ziemlich schnell ein Paar, trennen sich aber am Ende der Staffel.

Schmidt der nicht über die Trennung hinwegkommt und in Staffel 2 alles in Bewegung setzt um Cece wieder zurückzuerobern fängt eine Beziehung mit seiner Jugendfreundin Elizabeth an, bis Cece ihre Hochzeit platzen lässt und Schmidt ihre Liebe gesteht. Auch Jess und Nick finden nach zahlreichen katastrophalen Beziehungen endlich zueinander. Sie müssen jedoch bald feststellen, dass das gemeinsame Leben in der WG und ihre Beziehung einige Schwierigkeiten mit sich bringen.

Am Anfang der 3. Staffel findet sich Schmidt plötzlich in einem Liebesdreieck wieder, denn er kann sich nicht zwischen Elizabeth und Cece entscheiden. Er beschließt in typischer Schmidt Manier mit beiden eine Beziehung zu führen unld steht deshalb bald wieder alleine da. Und Winston der permanent in einer Karrierekrise steckt, wechselt erneut seinen Job und beschließt Polizist zu werden.

Weil seine Beziehung in die Brüche geht, zieht Coach (Damon Wayans Jr.) wieder zurück in die WG und nach ein paar Anfangsschwierigkeiten werden auch er und Jess Freunde.

Nach ihrer Trennung versuchen Jess und Nick ihre Freundschaft in Staffel 4 langsam wieder aufzubauen und auch Cece und Schmidt kommen sich wieder näher. Winston zieht seinen Beschluss durch und konzentriert sich darauf Polizist zu werden und auch Coach muss als frischgebackener Lehrer einiges lernen.

Und Jess, naja die verliebt sich natürlich wieder …

Am Montag, den 30. Januar um 23.10 Uhr startet die 5. Staffel von "New Girl" auf ProSieben.