Der Schnee der vergangenen Tage ist getaut, da steht schon der nächste ins Haus. In manchen Regionen könnte eine ordentliche Menge vom Himmel fallen. Doch schon vergangene Nacht machte das Wetter zu schaffen.

Heftiger Schneefall könnte einigen Regionen in der Mitte und im Westen Deutschlands bis zu 30 Zentimeter Neuschnee bringen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag vor einem möglichen Unwetter, das in der Nacht zum Freitag bis zum Freitagmittag vor allem im Bergland Glätte, Sturmböen und starke Schneeverwehungen mit sich bringen könnte. Die Folge könnten erhebliche Verkehrsbehinderungen sein.

Betroffen ist ein breites Band von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsens und Hessen bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. Örtlich könnten innerhalb von nur sechs Stunden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Norden und Osten können zudem orkanartige Böen auftreten.

Glatte Fahrbahn fordert Todesopfer

Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatte das Wetter die Einsatzkräfte in vielen Teilen Deutschlands beschäftigt.

In Hamburg stand der Fischmarkt auf St. Pauli unter Wasser. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers 2,11 Meter höher als das mittlere Hochwasser.

In anderen Teilen Deutschlands machten Schnee und glatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Bei einem Glätte-Unfall in Bayern verunglückte am späten Mittwochabend ein Lkw-Fahrer tödlich.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern erlitt eine Autofahrerin schwere Verletzungen, als ihr Wagen von der Straße abkam und sich überschlug.