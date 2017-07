Ein Mann mit Kettensäge soll im schweizerischen Schaffhausen Medien zufolge in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt haben. Die Polizei bestätigte einen Großeinsatz und gab am Montagmittag an, fünf Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach dem Täter werde mit Hochdruck gefahndet. «Es ist noch nicht klar, was genau passiert ist», sagte eine Polizeisprecherin. Der Boulevardzeitung «Blick» sagte eine Ladenbesitzerin, sie habe einen Mann mit Kettensäge gesehen. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern.

Die Polizei war um 10.39 Uhr alarmiert worden, so die Polizeisprecherin. Die Altstadt von Schaffhausen im Grenzgebiet zu Deutschland sei abgeriegelt worden. Dutzende Polizei- und Krankenwagen sowie Rettungshubschrauber waren mit Sirenen im Einsatz.