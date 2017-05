Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mindestens zehn Menschen verletzt.

© dpa

Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat Medienberichten zufolge dabei mindestens zehn Menschen verletzt. Ein Fußgänger wurde angefahren, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Wir sammeln noch Informationen", sagte eine Sprecherin der Polizei. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen blieb.