Es ist unglaublich und ein verdienter Weltrekord: Über 90 Minuten bestritten diese Frauen ein Fußballspiel in einer Höhe, in der den meisten schon beim Stehen die Luft ausgeht.

© Ina Fassbender/dpa

Rund 30 Frauen aus mehr als 20 Nationen haben auf dem Kilimandscharo ein Fußballspiel über 90 Minuten bestritten. Am Montag postete die deutsche Fotografin Dana Rösiger, die das spektakuläre Projekt begleitete, die ersten Fotos vom 5895 Meter hohen Gipfel des höchsten Berges in Afrika in den sozialen Medien.

Nicht ganz auf der Spitze, aber immerhin

Die Rekordpartie zwischen dem «Glacier FC» und «Volcano FC» fand in 5730 Metern Höhe auf sandigem Untergrund statt. Anschließend kletterten die Frauen noch auf den Uhuru Peak, die höchste Stelle des Vulkans. Noch nie zuvor wurde ein Fußballspiel in so großer Höhe ausgetragen. «Ein Traum ist in Erfüllung gegangen», schrieb die Fotografin aus Heidelberg auf ihrer Facebook-Seite.

Kicken für die Gleichberechtigung

Initiiert wurde die Begegnung von Equal Playing Field (EPF), einer Organisation, die sich für die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frauen im Sport, speziell im Fußball einsetzt.

Inzwischen befindet sich der Tross der Fußballerinnen, darunter auch aktuelle Nationalspielerinnen und die 55 Jahre alte frühere Europameisterin Petra Landers aus Bochum, wieder auf dem Abstieg ins Basislager. «Auf dem Weg nach oben musste ich mich hinsetzen und habe darüber nachgedacht, ob ich weitermache. Ich habe kaum noch Luft bekommen», berichtete die jordanische Spielerin Haneen Al-Khateeb.

Nach ihrer Rückkehr wollen die Teilnehmerinnen in zahlreichen Ländern noch Trainingslager durchführen, um den Frauen- und Mädchenfußball in vielen benachteiligten Regionen der Welt zu fördern.