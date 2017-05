© Binsar Bakkara/AP/dpa

Für Hunderte Millionen Muslime weltweit hat am Wochenende der Fastenmonat Ramadanbegonnen. In dem für Muslime heiligen Monat sind mehr als 1,6 Milliarden Gläubige dazu aufgerufen, bis Ende Juni von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen oder Sex zu verzichten. Mit dem Sonnenuntergang ist es Tradition, das Fastenbrechen mit einem üppigen Festmahl im Kreis der Familie zu feiern.

Angst vor Anschlägen wächst

Das gilt auch für das Fest des Fastenbrechens nach dem Ende des Ramadans. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, nannte den Fastenmonat eine "Hochsaison", vergleichbar mit der Weihnachtszeit. Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islams, die für jeden gläubigen Muslim Pflicht sind.

Mit Beginn des Ramadans wächst jedoch die Sorge vor neuen islamistisch motivierten Anschlägen. In Syrien, im Irak, im Jemen und in Libyen toben zudem Bürgerkriege, die in den vergangenen Jahren Hunderttausenden Menschen das Leben gekostet haben.

14 Stunden ohne Wasser

Im vergangenen Jahr hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit einer Terrorserie für Schrecken gesorgt. Unter anderem explodierte vor einem Einkaufszentrum in Bagdad eine Autobombe und tötete mehr als 200 Menschen. Am Istanbuler Atatürk-Flughafen sprengten sich drei Attentäter in die Luft und rissen 45 Menschen mit in den Tod.

Auch dieses Jahr fällt der Fastenmonat in die Sommerzeit. Hunderte Millionen Muslime im Nahen und Mittleren Osten verzichten bei Temperaturen von teilweise weit über 40 Grad sogar auf Flüssigkeit. In Kairo beträgt die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dabei etwa 14 Stunden. Der Beginn des Ramadans orientiert sich dabei am Mondkalender, weswegen er jedes Jahr elf Tage früher als im Jahr zuvor anfängt.