Jetzt per E-Mail teilen

© Malte Christians/dpa

Bei Regen und Temperaturen unter 10 Grad ist der Hamburger Hafen am Freitag in sein Geburtstagswochenende gestartet. Traditionell fand zu Beginn im Michel ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst statt, den neun Geistliche aus fünf Nationen unter dem Motto "Land in Sicht" abhielten - begleitet von einem Shanty-Chor.

Offiziell eröffnet wurde der 828. Hafengeburtstag dann ohne Niederschlag auf dem Museumsschiff "Rickmer Rickmers" an den Landungsbrücken. An Bord läutete Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz die Schiffsglocke des Dreimasters. Die anschließenden Böllerschüsse waren der Startschuss für die beliebte Einlaufparade, die mit über 100 Schiffen eine logistische Herausforderung auf der Elbe ist.

Bis Sonntagabend erwarten die Veranstalter wieder mehr als eine Million Besucher. Entlang den Landungsbrücken herrschte trotz fehlenden Sonnenscheins am Eröffnungstag schon Volksfestlaune.

Bürgermeister Scholz bei Eröffnung

Für das Feuerwerk gibt es seit diesem Jahr eine neue Aussichtsplattform: Die Plätze auf der Plaza der Elbphilharmonie waren jedoch bereits früh ausgebucht. Am Sonntag geht das Fest mit einer großen Auslaufparade am Abend zu Ende.

"Wenn es in Hamburg läuft, dann ist das gut für Deutschland", würdigte Bürgermeister Scholz die Bedeutung des Hafens für den Handel in der Republik.

Die Geburtsstunde des Hafens geht auf einen Freibrief von Kaiser Friedrich Barbarossa zurück: Am 7. Mai

1189 gewährte er Schiffen auf der Elbe von Hamburg bis zur Nordsee Zollfreiheit. Den Hafengeburtstag feiern die Hanseaten offiziell aber erst seit 1977. Im großen Stil findet er seit dem 800-jährigen Bestehen des Hafens im Jahr 1989 statt.