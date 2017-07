Im Gedanken an die Königin der Herzen. Vor knapp 20 Jahren verstarb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris. Am Samstag wäre Lady Di 56 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass besuchten ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry ihre Ruhestätte und nahmen an einem Gedenkgottesdienst teil.