Es wird nicht ruhiger in der Türkei: Bei einer Großrazzia gegen angebliche Gülenisten in der türkischen Polizei sind mehr als 1.000 Verdächtige verhaftet worden.

© Shutterstock/steve estvanik

Bei einer Türkei-weiten Operation gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei sind mehr als eintausend Verdächtige festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, am Mittwoch sei es bei zeitgleichen Razzien zu insgesamt 1009 Festnahmen gekommen. Ziel der Operation, deren Zentrum in der Hauptstadt Ankara liege, sei die geheime Struktur der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei in allen 81 Provinzen des Landes. 8500 Sicherheitskräfte seien beteiligt. Die Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres verantwortlich. Gülen weist das zurück.