In Hamburg hat es eine Messerattacke gegeben. Was war das Motiv?

© dpa

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Angriff ereignete sich im Stadtteil Barmbek. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, wie die Polizei bei Twitter schrieb.

Das Motiv sei unklar. Nähere Details zu dem Vorfall an der Fuhlsbüttler Straße konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Einsatz laufe noch.