Das Warten auf den Frühling geht weiter. Zwar steigen die Temperaturen in Deutschland zum Wochenende leicht an, es bleibt aber mit Schauern und Gewittern weiterhin ausgesprochen ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte, muss in den nächsten Tagen sogar mit Unwettern und Starkregen gerechnet werden. Wo die heftigsten Gewitter toben, könne aber noch nicht vorhergesagt werden, sagte ein Meteorologe des DWD.

Die Temperaturen hingegen geben schon einen kleinen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer: Während es an der See und im Bergland mit 11 Grad noch vergleichsweise kühl bleibt, steigen die Werte im Südwesten auf angenehme 23 Grad. Nachts kühlt die Luft nirgends in Deutschland auf unter sechs Grad ab.

In weiten Teilen Europas feiert der Winter sein Comeback

Im Osten und Norden Europas sieht das derzeit ganz anders aus. Dort ist der Winter zurückgekehrt. In Norwegen wurden wieder die Langlaufloipen gespurt. In der Hauptstadt Oslo gab es soviel Schnee wie seit 50 Jahren in einem Mai nicht mehr. In Lettland sank die Temperatur auf minus 5 Grad - der niedrigste Wert, der je an einem 11. Mai gemessen wurde. Im benachbarten Litauen musste ein Hubschrauber wegen des starken Schneefalls notlanden.