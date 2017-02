© dpa

Trotz eskalierender Gewalt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine will die Führung in Kiew nicht das Kriegsrecht verhängen. "Das steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Diskussion", sagte der stellvertretender Chef der Präsidialamtes in Kiew, Konstantin Jelissejew, am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Die Situation im Kriegsgebiet könne nur mit einer gemeinsamen Lösung verändert werden.

Nach Angaben der Separatisten beschoss die ukrainische Armee nachts Wohnviertel in Donezk mit Raketenwerfern. Ihnen zufolge wurden in der von ihnen kontrollierten Stadt zwei Zivilisten getötet, es gab 14 Verletzte.

Innerhalb von 24 Stunden verlor die ukrainische Armee mindestens vier Soldaten, 19 weitere wurden verletzt, wie Militärsprecher Alexander Motusjanik mitteilte. Am frühen Morgen starben nach Angaben der Pressestelle zwei weitere Soldaten. In der Industriestadt Awdijiwka wurden demnach durch Artilleriebeschuss außerdem zwei Zivilisten und ein britischer Fotokorrespondent verletzt. Auch bei der Hafenstadt Mariupol kam es zu Gefechten.

Gegenseitige Vorwürfe

Trotz vereinbarter Waffenruhe hat sich die Lage seit dem vergangenen Wochenende deutlich verschärft. Mindestens 16 ukrainische Soldaten und 18 Separatisten kamen seitdem ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Beide Konfliktparteien werfen einander vor, mit den Kampfhandlungen begonnen zu haben. Nach UN-Angaben sind dem Krieg seit 2014 bisher etwa 10.000 Menschen zum Opfer gefallen.

Das russische Außenministerium beschuldigte Kiew, Zivilisten unter Beschuss zu nehmen. Moskau werte den Angriff als massive Verletzung des Völkerrechts. Die russische Justiz gehe den Vorfällen nach, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Agentur Tass zufolge. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass die Separatisten hoffentlich «genug Munition haben, um immer auf das aggressive Verhalten der ukrainischen Soldaten reagieren zu können.» Die Ukraine wirft Russland vor, die Separatisten mit Waffen zu versorgen; Moskau weist dies zurück.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko betonte hingegen, dass Kiew versuche, eine Waffenruhe zu garantieren. "Die ukrainische Seite hat alles Mögliche dafür getan, um diese Attacken abzuwehren, die Ende Januar begonnen wurden", sagte Poroschenko.

Kritik von den USA

Die neue amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley hatte Russland wegen der wieder aufgeflammten Kämpfe kritisiert. Die USA verurteilten das "aggressive Verhalten" Russlands im Ukraine-Konflikt. Die USA wollten bessere Beziehungen zu Russland, sagte Haley, aber die Lage in der Ukraine erfordere "bedauerlicherweise" eine "klare und starke Verurteilung russischer Handlungen".

Die Bundesregierung bewertete die Sicherheitslage in der Ostukraine als "erschreckend". "Die Zahl der Waffenstillstands-Verletzungen ist weiterhin deutlich zu hoch", bemängelte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Alle Seiten seien jetzt in der Verantwortung, die Kampfhandlungen einzustellen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) bezeichnete die jüngste Eskalation als desaströs für Awdijiwka. «Es könnte eine menschliche und ökologische Katastrophe drohen», sagte der Vizechef der OSZE-Mission, Alexander Hug. Innerhalb einer kurzfristigen Waffenruhe sollten die zerstörten Stromleitungen in Awdijiwka am Freitag repariert werden.