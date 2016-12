Während in Deutschland noch die Dezembersonne scheint, feiert Australien schon den Beginn des neuen Jahres. Beim traditionellen Feuerwerk in Sydney wird auch einiger Stars gedacht, die 2017 nicht mehr erleben.

Mehr als eine Million Menschen haben in Sydneydas neue Jahr zu den Klängen von David Bowie eingeläutet. Zehn Stunden, bevor es in Deutschland so weit war, flogen ab Mitternacht (Ortszeit) zwölf Minuten lang Raketen über dem berühmten Opernhaus im Hafen der australischen Metropole in die Luft. Einige Feuerwerkskörper bildeten zu Ehren des 2016 gestorbenen britischen Popstars David Bowie die Formen von roten Raumschiffen und des Planeten Saturn. Dabei ertönte sein Song "Space Oddity".

Die Organisatoren hatten das bislang größte Spektakel mit mehr als 100.000 Feuerwerkskörpern versprochen. Die Stadt ließ es sich umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro kosten. Erstmals wurde das Gelände mit querstehenden Bussen auf den umliegenden Straßen abgesichert, um Anschläge mit Fahrzeugen wie den auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zu verhindern.

Lila Funkenregen

Schon Stunden vor dem Jahreswechsel hatten sich bei Temperaturen von mehr als 20 Grad Hunderttausende Menschen am Hafen versammelt. Um 21.00 Uhr gab es bereits ein erstes Feuerwerk - damit Kinder feiern konnten, ohne bis Mitternacht aufbleiben zu müssen. Auch hier wurde einer im abgelaufenen Jahr gestorbenen Musikgröße gedacht: Es regnete lila Raketen zu den Klängen des Hits "Purple Rain" von US-Sänger Prince.

An einigen Stellen rund um den Hafen hatten Menschen in Zelten übernachtet, um sich gute Plätze zu sichern. Für Orte, an denen sich eine besonders gute Sicht auf das Feuerwerk bietet, werden mittlerweile Eintrittskarten verkauft.