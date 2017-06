Donald Trump hat in seinen Golfclubs ein «Time»-Cover von sich hängen, dass es so nie gegeben hatte. Jetzt wendet sich der begriff «Fake News» gegen ihn.

Der beharrlich mit «Fake News»-Vorwürfen gegen kritische Medien wetternde US-Präsident Donald Trump hat mit gefälschten Titelbildern den Unmut des «Time Magazine» auf sich gezogen. Der Republikaner schmückte sich mit einem echt aussehenden Cover an den Wänden seiner Golfclubs, auf dem er mit verschränkten Armen in die Kamera blickt - darunter eine Schlagzeile mit Bezug auf Trumps TV-Show: «Donald Trump: «The Apprentrice» ist ein Riesen-TV-Erfolg!»

Das Problem dabei: Eine solche «Time»-Ausgabe hat es nie gegeben. Das gefälschte Cover ist auf den 1. März 2009 datiert. Tatsächlich gab es bloß eine Ausgabe am 2. März 2009, die aber Schauspielerin Kate Winslet zeigt.

Gefälschte Titel entfernt

Nach Angaben des «Time Magazine» hing das gerahmte Fake-Titelbild in mindestens 5 der 17 Trump-Golfclubs von Florida bis Schottland, einige seien aber bereits abgenommen worden. Ein Sprecher des Verlags Time Inc., in dem das Nachrichtenmagazin erscheint, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, die Trump Organization sei darum gebeten worden, alle gefälschten Titel zu entfernen.

Zuerst hatte die «Washington Post» über die gefälschten «Time»-Ausgaben berichtet. Die Trump Organization und das Weiße Haus wollten den Bericht nicht kommentieren.

Trump wird nicht müde, große Medien wie CNN, ABC, MSNBC, der «Washington Post» oder der «New York Times» mit dem Vorwurf von «Fake News» in Misskredit zu bringen. «Oh mein Gott», kommentierte ein Reporter der «Washington Post» in gespielter Aufregung und in Großbuchstaben auf Twitter: «Die Fake News kommen direkt aus Trumps Golfclub.»