Nachdem ein LKW in eine Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist, entschieden die Bundesinnenminister, dass die anderen Weihnachtsmärkte in Deutschland offen bleiben.

© dpa

Die Weihnachtsmärkte bleiben offen. Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz haben sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen eine Absage der Weihnachtsmärkte in Deutschland ausgesprochen. Dies teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.

Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?

Ob aber die Sicherheitsvorkehrungen auf den beliebten Veranstaltungen erhöht werden, ist noch unklar. Holger Poppenhäger, der Innenminister von Thüringen, kündigte aber bereits an, dass die Absicherung der Weihnachtsmärkte in Thüringen verschärft werde.

Am Montagabend raste ein Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Die Anzahl der Todesopfer stieg in der Nacht auf zwölf, 48 Personen sind verletzt worden. Der Fahrer des Lasters soll laut der Deutschen Presse-Agentur aus Pakistan stammen und am 31.12.2015 nach Deutschland eingereist sein.