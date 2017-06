Am Dienstag hatte ein 40-jähriger Algerier in Paris einen Polizisten mit einem Hammer angegriffen. Die französische Polizei stuft die Attacke mittlerweile als Terroranschlag ein. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei ein Bekenner-Video zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Die französische Polizei stuft den Angriff mit einem Hammer auf einen Polizisten am Dienstag in Paris als Terroranschlag ein. Der 40-Jährige sei unter dem Einfluss der Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat zur Tat geschritten, sagte der Pariser Staatsanwalt François Molins am Samstag. Auf dem Computer des Algeriers seien zahlreiche dschihadistische Inhalte gefunden worden. Seinen eigenen Aussagen zufolge habe der 40-Jährige sich eigenständig und sehr schnell im Internet radikalisiert.

Der Algerier hatte keine Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt

Der Mann hatte am Dienstag auf dem Vorplatz der Kathedrale Notre-Dame mit einem Hammer auf einen Polizisten eingeschlagen und dabei "Das ist für Syrien" gerufen. Ein weiterer Beamter schoss auf den Angreifer und stoppte ihn damit. Später fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes ein Video mit einem Bekenntnis zur Terrormiliz IS. Der Terrorverdächtige wurde am Abend in Untersuchungshaft genommen, berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo. Gegen den 40-Jährigen läuft nun auch ein Ermittlungsverfahren.

Gegenüber Familie und Bekannten habe der Angreifer keine Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt, sagte Molins. Der in Algerien aufgewachsene Mann hatte in Schweden Journalismus studiert und war 2013 nach Frankreich gekommen, um eine Doktorarbeit in Informations- und Kommunikationswissenschaften zu schreiben. Es sei sehr schwierig, solche "Neubekehrten" aufzuspüren, bevor sie zur Tat schreiten, sagte Molins. "Die terroristische Bedrohung ist vielförmig."