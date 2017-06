In Brüssel hat es eine Explosion gegeben.

Nach einer Explosion ist der Brüsseler Bahnhof Central am Dienstagabend geräumt worden. Das teilte ein Polizist am Einsatzort der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Bahngesellschaft SNCB teilte auf der Internetplattform Twitter mit, dass der Bahnverkehr auf Anweisung der Polizei unterbrochen wurde. Näheres war zunächst nicht bekannt. Mehr in Kürze.