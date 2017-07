Nachdem er seine Gipfelteilnahme zunächst abgesagt hatte, will Brasiliens Präsident Michel Temer nun offensichtlich doch zum Treffen mit den G20-Kollegen nach Hamburg reisen. Das verlautete am Montag aus dem Präsidentenpalast in Brasilia. Wie das Portal «O Globo» berichtete, sei Temer von führenden Beratern davon überzeugt worden, dass er bei dem Treffen am 7. und 8. Juli in Deutschland nicht fehlen könne.

Möglicher Grund für Absage

Temer war vergangene Woche wegen Korruptionsverdachts vom Generalstaatsanwalt angeklagt worden. Er muss akut um sein Amt fürchten, das Verfahren war als Grund für seinen zunächst erklärten Verzicht auf die Reise zum G20-Gipfel angeführt worden.

Reformen sind dringend notwendig

Brasilien ist die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt, doch seit 2015 brach die Wirtschaftsleistung um 7,4 Prozent ein. Knapp 14 Millionen Menschen sind arbeitslos. Die Regierung will zur Überwindung der Krise mit Reformen neue Investoren anlocken und darüber hinaus neue Handelsbündnisse schmieden - auch dafür käme der G20-Gipfel gelegen.