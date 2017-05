Sind Schutzzonen für Zivilisten im kriegsgeschundenen Syrien ein Schritt in Richtung Frieden? Die laut russischen Agenturen nun getroffene Grundsatzeinigung von Russland, der Türkei und Iran weckt zumindest Hoffnung.

Russland treibt die Einrichtung von Schutzzonen im Bürgerkriegsland Syrien voran. In diesen Gebieten soll die kriegsgeplagte Bevölkerung Zuflucht finden. Die genauen Pläne sind allerdings nicht bekannt. Bei den Syrien-Gesprächen in Astana habe Russland sich prinzipiell mit seinen Partnern Türkei und Iran auf Schutzzonen geeinigt, meldeten russische Agenturen am Donnerstag aus der Hauptstadt Kasachstans.

In Astana kamen nachmittags alle Beteiligten der Gespräche zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen: Vertreter von Regierung und Opposition aus Syrien, die vermittelnden Länder, der UN-Sonderbeauftragte im Syrien-Konflikt, Staffan de Mistura, und ein US-Vertreter.

Putin, Erdogan und Trump hatten offenbar Gespräche darüber

Russland, die Türkei und der Iran garantieren bereits die seit Jahresende 2016 geltende Waffenruhe in Syrien, die allerdings immer wieder gebrochen wird.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und mit US-Präsident Donald Trump über die Schutzzonen gesprochen.