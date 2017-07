Hat der Kreml die US-Wahl beeinflusst? Und was hat Trumps Sohn damit zutun? Das will er selbst nun offenbaren.

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat sich dazu bereit erklärt, einem Ausschuss des Senats Informationen über ein Treffen mit einer russischen Anwältin zu geben. Er sei bereit, dem Komitee das weiterzugeben, was er wisse, schrieb Donald Trump Jr. am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die republikanische Senatorin Susan Collins hatte zuvor erklärt, dass der 39-Jährige sich den Fragen des Geheimdienstausschusses stellen solle. Collins ist Mitglied des Gremiums.

Geheimes Treffen

Trumps Sohn hatte am Sonntag eingeräumt, dass er sich während des Wahlkampfes im vergangenen Sommer mit der Anwältin Natalia Veselnitskaja getroffen hatte, weil er sich von ihr Informationen über Hillary Clinton, versprach. Er muss offenbar davon ausgegangen sein, dass möglicherweise kompromittierende Informationen über die Konkurrentin seines Vaters von der russischen Regierung stammen. Vor einem Gespräch mit der russischen Anwältin sei Donald Trump Jr. per E-Mail informiert worden, dass das Material Teil einer Bemühung der russischen Regierung sei, seinem Vater zum Sieg zu verhelfen. Das berichtete die «New York Times» am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitung wertete dies als ersten öffentlichen Hinweis darauf, dass zumindest einige Mitglieder aus Trumps Wahlkampfteam bereit gewesen seien, Hilfe von Russland anzunehmen.

Moskau wird gezielte Wahlbeeinflussung zugunsten des Republikaners vorgeworfen. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gegeben hat.