© dpa

Der Dresdner Extremismusforscher Steffen Kailitz warnt davor, die rechtsextreme NPD wegen ihrer zuletzt schwachen Wahlergebnisse nicht zu verbieten. "Wer glaubt, die Partei sei tot, der täuscht sich", sagte Kailitz der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Der gesellschaftliche Einfluss der NPD lasse sich nicht nur an Mandaten festmachen. So sei etwa rechtsextremes Vokabular, wie es zuerst die NPD gebraucht habe, in jüngster Vergangenheit in der Flüchtlingsdebatte auch in den politischen Diskurs eingesickert.

"Die NPD plant mit der Vertreibung von Millionen Menschen Staatsverbrechen."

Kailitz, der am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung arbeitet und bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger dabei war, hält ein Verbot aufgrund der Ziele der NPD für gerechtfertigt. "Die NPD plant mit der Vertreibung von Millionen Menschen Staatsverbrechen. Solche Positionen sind in einem demokratischen Parteienwettbewerb nicht tolerabel." Es sei zu befürchten, dass eine Entscheidung gegen ein Verbot der NPD neuen Auftrieb gäbe. Nach dem Scheitern des ersten Verbotsverfahrens hätten sich die Rechtsextremen damit gebrüstet. "Das würde diesmal noch mit viel größerem Aufwand betrieben werden."

Die Partei hat in Mecklenburg-Vorpommern ihre letzten Landtags-Mandate verloren

Die Verfassungsrichter verkünden ihr Urteil über den Verbotsantrag an diesem Dienstag (17.). Zuletzt waren Bedenken laut geworden, dass die NPD für ein Verbot womöglich zu schwach ist. Die Partei hat im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern ihre letzten Landtags-Mandate verloren.