von Doreen Biermann

Es ist schon wieder passiert: Filmstar Shia LaBeouf (27) ist mal wieder in eine Schlägerei geraten!

Jetzt wurde der 27-Jährige bei der Prügelei sogar gefilmt. Er soll laut "Gala.de" in der Bar "Hobgoblin" in Südlondon einen Mann angegriffen haben und wenig später wurde das Material "TMZ" zugespielt. Auf dem Video sieht man einen Mann, der LaBeouf vom Äußeren her sehr ähnelt. Dieser verpasst einem anderen, sitzenden Gast einen Kopfstoß.

"Shia!", riefen daraufhin zwei Frauen - eine der Beiden war wohl auch der Auslöser für den Angriff. "Was sagst du über die Mutter meines Mädchens? Verar***st Du mich, Bruder?", sagte der aufgebrachte Mann. Doch weder LaBeouf noch sein Sprecher haben sich bisher zu diesem Vorfall geäußert.