Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Zukunft von 1860 München in der Fußball-Regionalliga gesichert.

Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Zukunft von 1860 München in der Fußball-Regionalliga nach Clubangaben gesichert. Wie die «Löwen» in der Nacht auf Mittwoch bekanntgaben, einigten sich der Verein sowie Investor Hasan Ismaik und der Hauptsponsor auf einen Deal zur weiteren Finanzierung. Eine drohende Insolvenz dürfte damit abgewendet sein; die Mannschaft kann am Donnerstag das erste Saisonspiel bestreiten.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, konnte der Verein gerettet werden, weil Gesellschafter und Mehrheitseigner Ismaik ein 2018 fälliges Darlehen in Millionenhöhe stundete. Außerdem soll der Jordanier den Vertrag zum Auszug aus der Allianz Arena unterschrieben haben.

Der Verein zieht aus

Ismaiks Unterschrift gab den Ausschlag für den 1860-Auszug aus der Allianz Arena des Stadtrivalen FC Bayern. Sowohl dem Erstligisten als Vermieter als auch dem Namensgeber Allianz gehen durch den Deal Einnahmen verloren, wie gemeldet wurde. Der Versicherungskonzern bezifferte den Verzicht von Werberechten auf vier Millionen bis sechs Millionen Euro, wie eine Sprecherin mitteilte.

Die Vertragsauflösung ist nach Bayern-Angaben endgültig, «eine spätere Rückkehr ist ausgeschlossen», teilte der Rekordmeister mit. Die beiden Vereine hatten das Stadion einst zusammen mit der Stadt München geplant und gebaut. Als 1860 dann in große finzielle Nöte geriet, verkauften die «Löwen» ihre Anteil an den Branchenprimus. Seither war die Arena bei den meisten Fans der Sechziger verhasst.