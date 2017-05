Innenverteidiger John Anthony Brooks soll nach Medien-Informationen von Hertha BSC zum Fußball-Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg wechseln. Wie "Bild/BZ" und der TV-Sender Sky am Dienstag mitteilten, soll die Ablösesumme bei 18 Millionen Euro liegen. Hertha BSC bestätigte die Meldung nicht. "Es ist nicht außergewöhnlich, dass jetzt die Zeit der Gerüchte beginnt", sagte Hertha-Sprecher Max Jung auf Anfrage.

In der gerade abgelaufenen Saison belegte Hertha Rang sechs und spielt in der kommenden Spielzeit erstmals seit 2009 in der Europa League. Wolfsburg sicherte sich am Montag den Klassenerhalt in der Relegation gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Brooks besitzt bei der Hertha einen Vertrag bis 2019, der im Januar 2016 verlängert worden war.