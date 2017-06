Europameister Portugal, sein Superstar Cristiano Ronaldo sowie die deutschen Gruppengegner Chile und Kamerun: Für sie alle beginnt an diesem Sonntag der Confederations Cup in Russland.

Europameister Portugal, sein Superstar Cristiano Ronaldo sowie die deutschen Gruppengegner Chile und Kamerun: Für sie alle beginnt an diesem Sonntag der Confederations Cup in Russland. Die Portugiesen spielen zunächst um 17.00 Uhr (Sport1) in Kasan gegen Mexiko. Um 20.00 Uhr (ZDF) folgt dann in Moskau die Partie zwischen Südamerika-Meister Chile und Afrika-Meister Kamerun.

Zwei Stars stehen dabei besonders im Blickpunkt: Cristiano Ronaldo will nach all den Schlagzeilen über seine Steueraffäre und seinen eventuellen Weggang von Real Madrid endlich wieder rein sportlich von sich reden machen. "Cristiano ist zu 100 Prozent konzentriert. Er ist ein Beispiel für uns alle, er wird einen großartigen Confed Cup spielen", sagte Portugals Torwart Rui Patricio dazu. "Er ist ein Beispiel dafür, wie man arbeitet, wie man trainiert."

Deutschlands zweiter Gruppengegner Chile bangt derweil um den Einsatz seines Stürmerstars Alexis Sanchez. Den auch von Bayern München umworbenen Angreifer des FC Arsenal plagt eine leichte Verletzung am linken Knöchel. Trotzdem sagte Trainer Juan Antonio Pizzi vor dem Spiel gegen Kamerun: "Das Team ist sehr gut vorbereitet. Wir haben alles getan, um für dieses Turnier bereit zu sein. Wir sind uns sicher: Alles läuft nach Plan." Die Chilenen sind insbesondere für Bundestrainer Joachim Löw der Favorit auf den Gewinn des Confed Cups.