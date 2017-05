Ziel erreicht: David Wagner hat mit Huddersfield Town den Aufstieg in die Premier League geschafft.

Jetzt per E-Mail teilen

Der deutsche Trainer David Wagner hat mit dem englischen Fußball-Zweitligisten Huddersfield Town den Aufstieg in die Premier League geschafft. Die Terriers siegten am Montag im Championship-Playoff-Finale gegen den FC Reading mit 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen, machten damit nach 45 Jahren den Aufstieg in Englands höchste Spielklasse perfekt und sorgte für grenzenlose Euphorie bei den mitgereisten Anhängern.

Vor 76.682 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion verwandelte Christopher Schindler den entscheidenden Elfmeter für Huddersfield, dessen Torwart Danny Ward einen Schuss von Jordan Obita pariert hatte. Bei Huddersfield spielten mit Schindler, Michael Hefele, Chris Löwe, Elias Kachunga und Collin Quaner, der für Kachunga kam, gleich fünf Deutsche im Playoff-Finale.

Als dritter Aufsteiger folgt Huddersfield den über die Championship-Tabelle direkt aufgestiegenen Clubs Newcastle United und Brighton and Hove Albion.