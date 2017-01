Der jamaikanischen 4x100-Meter-Staffel wurde die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking aberkannt. Sprinter Nesta Carter soll angeblich gedopt gewesen sein.

Der jamaikanische Sprinter Nesta Carter zieht eine Anfechtung seiner Dopingsperre durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) beim Sportgerichtshof CAS in Erwägung. Nach Beratungen mit seinem Anwaltsteam im London am Donnerstag will er eine Entscheidung treffen, wie die Zeitung "Jamaica Gleaner" berichtete.

Ob sich auch seine Kollegen aus der siegreiche 4x100-Meter-Staffel von Peking 2008 dem Einspruch anschließen, war zunächst unklar. "Es geht erst mal um Carter, aber die anderen Staffelläufer könnten sich der Anfechtung anschließen. Ich kann nicht für sie sprechen", sagte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Mike Fennell, dem "Jamaica Observer".

Am Mittwoch hatte das IOC mitgeteilt, dass bei einem erneuten Test der Probe Carters das verbotene leistungssteigernde Mittel Methylhexanamin nachgewiesen worden sei. Daraufhin wurde die gesamte jamaikanische 4x100-Meter-Staffel wegen Dopings disqualifiziert. Neben Carter müssen auch Sprint-Superstar Usain Bolt, Michael Frater und Asafa Powell ihre Goldmedaillen zurückgeben.