Kamerun hat zum fünften Mal den Afrika-Cup gewonnen. Das Fußball-Team des Zweitliga-Profis Jacques Zoua vom 1. FC Kaiserslautern gewann am Sonntagabend in Gabun das Endspiel gegen Rekordsieger Ägypten 2:1 (0:1) und qualifizierte sich damit auch für den Confed-Cup in Russland, wo es am 25. Juni in der Vorrunde auf Weltmeister Deutschland treffen wird.

Arsenal-Profi Mohamed Elneny brachte die Ägypter zwar in der 22. Minute in Führung. Doch Nicolas N'Koulou von Olympique Lyon (59.) und Vincent Aboubakar von Besiktas Istanbul (88.) trafen danach für Kamerun. Die "Löwen" hatten die Afrika-Meisterschaft davor schon in den Jahren 1984, 1988, 2000 und 2002 gewonnen.