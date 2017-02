Donald Trump, eng mit den New England Patriots verbundener US-Präsident, glaubt an einen Super-Bowl-Sieg seines Teams. In einem am Sonntag wenige Stunden vor dem NFL-Finale ausgestrahlten Interview des Senders Fox News sagte Trump, die größere Erfahrung der Patriots könnte den Ausschlag gegen die Atlanta Falcons geben. Die Patriots würden mit acht Punkten Vorsprung gewinnen - auch wenn er Voraussagen hasse.

Mit Blick auf das Endspiel der National Football League in Houston sagte Trump: "Der Druck auf die Patriots ist kleiner, weil sie das schon mal erlebt haben." Der Inhaber der Patriots, Robert Kraft, Coach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady sind mit Trump befreundet. Brady hatte ihn im Wahlkampf unterstützt. New England will bei seiner neunten Super-Bowl-Teilnahme den fünften Triumph, Atlanta hat die Meisterschaft bislang noch nie gewonnen.

Mehrere Stunde vor dem Spiel hatten sich einige hundert Demonstranten versammelt, um gegen Präsident Donald Trump zu protestieren. Sie zogen unter Sprechchören friedlich durch die Stadt Richtung Stadion, bevor der Zug sich auflöste. Polizeiangaben zufolge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.