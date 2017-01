Für Markus Eisenbichler ist die Vierschanzentournee gelaufen. In Innsbruck wird er nur 29. und büßt alle Chancen in der Gesamtwertung ein. Der Norweger Tande gewinnt und fährt als Spitzenreiter zum Finale nach Bischofshofen.

Markus Eisenbichler winkte frustriert ab, als seine Tournee-Hoffnungen beim Chaos-Springen am stürmischen Bergisel zerschellt waren. Mit dem 29. Platz beim nach einem Durchgang wegen zu starken Windes und einbrechender Dunkelheit abgebrochenen Wettbewerb büßte der 25-Jährige am Mittwoch in Innsbruck alle Chancen auf eine Podestplatzierung im Gesamtklassement ein. "Es war einfach windig und ist heute nicht wie erhofft gelaufen", kommentierte Eisenbichler seinen Absturz.

Vor dem Finale am Freitag in Bischofshofen fiel Eisenbichler in der Tourneewertung mit mehr als 41 Punkten Rückstand auf Tagessieger Daniel Andre Tande auf Rang sechs zurück. Der Norweger verwies unter dem Jubel seiner Mutter Trude mit einem Satz auf 128,5 Meter seinen Landsmann Robert Johansson und den Russen Jewgeni Klimow auf die Plätze.

"Die Leistung war okay, das Resultat leider nicht", befand ein sichtlich genervter Bundestrainer Werner Schuster nach Eisenbichlers Hüpfer auf 112 Meter und haderte mit der Jury: "Es war ein bisschen sonderbar, dass Markus und auch Stefan Kraft abgewunken wurden. Ich hätte mir gewünscht, dass man auf die besten Springer besser aufpasst und stabile Verhältnisse abwartet. Es war doch längst klar, dass abgebrochen wird. Da hätte man sich mehr Zeit nehmen können."

Tande führt die Gesamtwertung nun an

In der Gesamtwertung löste Tande den Polen Kamil Stoch, der Vierter wurde, mit 710,3 Punkten als Spitzenreiter ab. Allerdings fährt Stoch, der im Probedurchgang stürzte, lediglich mit 1,7 Punkten Rückstand ins Salzburger Land. Der von einem Magen-Darm-Virus geschwächte Kraft kam am Bergisel nur auf Rang 18 und muss im Kampf um seinen zweiten Tournee-Triumph nach 2015 als Gesamtdritter mit 16,6 Zählern Rückstand auf ein Skisprung-Wunder hoffen.

Stephan Leyhe trotzte den widrigen Bedingungen und belegte mit 120,5 Metern als bester DSV-Springer Rang elf. "Die Verhältnisse gehen nicht ganz an einem vorbei. Man schaut schon zum Windfähnchen. Ich bin froh, dass ich einen guten Sprung gemacht habe", sagte Leyhe. Er ist jetzt Gesamt-Achter.

Einen ordentlichen Wettkampf lieferten auch Andreas Wellinger als 13. und Karl Geiger auf Rang 15 ab. "Das war bei diesen Bedingungen top", resümierte Schuster. Wellinger hatte trotzdem "keinen Spaß" und schimpfte: "Da kann man auch einen Würfel werfen." Richard Freitag kam nur auf Platz 30.

Ammann und Österreicher sind sauer

Drastische Worte wählte nach dem grenzwertigen Wettkampf der viermalige Olympiasieger Simon Ammann. "Der Wettbewerb war ein Witz", kritisierte der Schweizer die Jury. "Die Ampel hat gewackelt, so stark hat der Wind geblasen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich war nahe dran, abzusagen. Ich bin ja nicht mehr 22 und habe eine Familie."

Ähnlich empfanden es die Österreicher, die ihren Nachwuchsmann Stefan Huber vom Bakken holten, obwohl die Jury grünes Licht gab. "Wir konnten den Athleten bei diesen Bedingungen nicht runterlassen", sagte ÖSV-Chefcoach Heinz Kuttin.

Schon vor dem stürmischen Wettbewerb gab es großen Wirbel im Springerlager. Erst reiste Weltmeister Severin Freund am Dienstagabend wegen eines grippalen Infekts vorzeitig ab, dann musste auch der Halbzeit-Sechste Michael Hayböck aus Österreich aufgrund einer Virusinfektion passen. Das K.o.-Duell der beiden Schanzenasse wurde ersatzlos gestrichen.

Freund erlebte das Springen nur vor dem heimischen Fernseher mit. "Es geht ihm heute noch schlechter", berichtete Schuster. "Es war die richtige Entscheidung, ihn rauszunehmen." Ausgerechnet die zehnte Tournee-Teilnahme endete für den Vorjahreszweiten Freund in einem Desaster. "Es ist das erste Mal, dass ich aus einer laufenden Tournee aussteigen muss. Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", begründete der 28-Jährige seinen vorzeigen Abschied. Wann Freund in den Weltcup zurückkehrt, ist derzeit offen.