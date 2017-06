Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Polen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Das Team von Trainer Stefan Kuntz kassierte am Samstag im letzten Gruppenspiel gegen Italien in Krakau zwar eine 0:1 (0:1)-Niederlage, qualifizierte sich nach den vorangegangenen Siegen gegen Tschechien und Dänemark aber als bester Gruppenzweiter für die Runde der letzten Vier.

Im Halbfinale trifft die deutsche U21 nun auf England. Die zweite Begegnung in der Vorschlussrunde bestreiten Topfavorit Spanien und Italien. Beide Halbfinalspiele werden am Dienstag ausgetragen. Federico Bernardeschi erzielte das Tor für die Italiener in der 31. Minute. Die zweite Begegnung in der Gruppe C verloren die Tschechen überraschend mit 2:4 (1:2) gegen Dänemark. Mit einem Sieg hätten sie sich ebenfalls noch für das Halbfinale qualifizieren können.