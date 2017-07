Selbst die Spitzenteams aus München, Dortmund und Hoffenheim sind in den Testspielen am Wochenende sieglos geblieben. Die harte Trainingsarbeit der vergangenen Tage macht vielen Profis zu schaffen. Und noch ist genug Zeit für Korrekturen.

Schwere Beine, wenig Spielwitz, bedenkliche Ergebnisse - drei Wochen vor dem Start in den DFB-Pokal sind gleich mehrere Fußball-Bundesligisten noch auf Formsuche. Geschlaucht vom strammen Trainingsprogramm der vergangenen Tage gab es in den Testspielen am Wochenende enttäuschende Auftritte. Selbst Meister FC Bayern leistete sich einen ungewöhnlichen Flop. In der zweiten Partie auf der Asienreise unterlagen die Münchner dem AC Mailand in Shenzen deutlich mit 0:4. «Das darf uns nicht passieren», gestand Trainer Carlo Ancelotti nach dem enttäuschenden 90 Minuten gegen seinen ehemaligen Verein, «wir haben schlecht gespielt.»

Kraftlose Bayern mit deutlicher Klatsche

Im feuchtheißen Klima von China wirkte das Starensemble um den eingewechselten Neuzugang James Rodríguez kraftlos. Franck Kessié (14. Minute), Patrick Cutrone (25./43.) und der von Bayer Leverkusen gekommene Hakan Calhanoglu (85.) erzielten vor 39 998 Zuschauern die Tore. Ähnlich wie Ancelotti gab sich auch Weltmeister Thomas Müller nachdenklich: «Man wird auf jeden Fall daran erinnert, dass nicht alles von alleine geht.» Die Verletzung von Juan Bernat trübte die Stimmung zusätzlich. Der Spanier zog sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und soll am Montag nach seiner vorzeitigen Rückreise in der Heimat untersucht werden.

Dortmund kommt spät zum Ausgleich

Wenig berauschend verlief auch der Auftritt des BVB in Bochum. Begleitet von neuerlichen und vom Verein umgehend dementierten Spekulationen über einen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang im Winter nach China kam der Pokalsieger nicht über 2:2 hinaus. Erst nach der Einwechslung der Leistungsträger Aubameyang, Ousmane Dembélé, Sokratis und Nuri Sahin in der Schlussphase war mehr Spielwitz erkennbar. Ein später Doppelschlag von Gonzalo Castro (85.) und Christian Pulisic (86.) bewahrte die Dortmunder vor einer Pleite beim klassentieferen Nachbarn.

Keine Erfolgserlebnisse für Nouri, Nagelsmann und Wolf

Mit Bremen, Hoffenheim und Aufsteiger Stuttgart blieben drei weitere Erstligisten sieglos. Werder unterlag beim Zweitligisten FC St. Pauli mit 1:2. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fin Bartels (55.) besiegelte der zweite Treffer von Aziz Bouhaddouz (22., 67.) die Niederlage.

Nicht besser erging es den Hoffenheimern im österreichischen Trainingslager. Auch die Tore von Ermin Bicakcic (5.) und Justin Hoogma (60. Minute) konnten das 2:3 gegen den italienischen Erstligisten CFC Genua nicht abwenden. Dennoch schien Trainer Julian Nagelsmann nicht unzufrieden: «Wir waren dem Gegner größtenteils überlegen. Die haben sich skurrilerweise eigentlich gar nicht an dem Spiel beteiligt, aber dreimal in den Winkel getroffen.» Neuzugang Serge Gnabry spielte in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal für Hoffenheim und bereitete das 2:2 durch Hoogma mit einer Flanke vor.

Noch ohne Erfolg in der Vorbereitung ist der VfB. Im dritten Test mussten die Schwaben ein 1:2 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim hinnehmen. Zwar brachte Neuzugang Chadrac Akolo (24. Minute) das Team von Trainer Hannes Wolf in Führung, doch Robert Glatzel (29.) und Timo Beermann (59.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Sein Debüt beim VfB feierte der vom portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia gekommene Linksverteidiger Ailton.

Freiburg gewinnt gegen CL-Teilnehmer

Nur wenige Bundesligisten kamen zu Erfolgen. So schlug der SC Freiburg den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam in Schruns (Österreich) dank des Treffers von Florian Niederlechner (17.) mit 1:0. Nur mit viel Mühe erging der VfL Wolfsburg einer Schlappe beim Zweitligisten Dynamo Dresden. Nach frühem 0:2-Rückstand (18.) drehten die «Wölfe» die Partie durch die Tore von Kaylen Hinds (20.), Mario Gomez (27.), Jakub Blaszczykowski (28.) und Yunus Malli (33.).

Besonders gefordert waren die Augsburger beim Doppel-Test in Ulm. Im ersten Spiel unterlagen sie dem Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg mit 1:2. Anschließend gewann die Mannschaft von Manuel Baum gegen den Regionalligisten SSV Ulm mit 3:2.