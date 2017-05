Der VfL Wolfsburg in der Relegation, Borussia Dortmund in der Champions League und der 1. FC Köln erstmals nach 25 Jahren wieder international vertreten. Torschützenkönig wurde unterdessen der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit 31 Treffern.

© dpa

Der VfL Wolfsburg muss 20 Jahre nach dem Aufstieg um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga bangen, Borussia Dortmund hat die direkte Champions-League-Teilnahme geschafft und der 1. FC Köln sowie Hertha BSC qualifizieren sich für die Europa League. Das sind die Entscheidungen des 34. und letzten Bundesliga-Spieltags der Saison 2016/17. Wolfsburg verlor das Kellerduell beim Hamburger SV 1:2 und geht damit am 25. und 29. Mai gegen den Dritten der 2. Liga in die Relegation. Dortmund setzte sich durch ein 4:3 gegen Werder Bremen im Fernduell mit 1899 Hoffenheim (0:0 gegen den FC Augsburg) durch. Köln löste das Europacup-Ticket durch ein 2:0 gegen den FSV Mainz 05. Hertha BSC ist trotz eines 2:6 gegen Bayer Leverkusen ebenfalls international vertreten, weil der SC Freiburg zeitgleich bei Meister FC Bayern München 1:4 verlor. Die Breisgauer können sich aber noch für die Europa League qualifizieren, sollte Dortmund das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnen.

RELEGATION: Den VfL Wolfsburg hat es erwischt. Im Abstiegs-Krimi kassierten die Niedersachsen ein 1:2 (1:1) beim Hamburger SV und müssen damit 20 Jahre nach dem Aufstieg in die Relegation (25. und 29. Mai). Luca Waldschmidt rettete an seinem 21. Geburtstag den HSV mit seinem Tor in der 88. Minute. In der ersten Halbzeit hatte Filip Kostic (32.) die Wolfsburger Führung durch Robin Knoche (23.) ausgeglichen. Neben Hamburg schaffte auch der FC Augsburg die Rettung, bei 1899 Hoffenheim gab es zum Abschluss ein 0:0.

CHAMPIONS LEAGUE: Borussia Dortmund hat es geschafft. Neben Meister FC Bayern München und Vize RB Leipzig machte der BVB durch ein 4:3 (2:1) gegen Werder Bremen den direkten Einzug in die Königsklasse perfekt. Je zweimal Marco Reus (32. und 75.) und Pierre-Emerick Aubameyang (42. und 89.) schossen bei Gegentoren von Zlatko Junuzovic (7.), Fin Bartels (46.) und Max Kruse (68.) den Sieg heraus. Damit war auch das 0:0 von 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg ohne Bedeutung. Die Kraichgauer müssen damit in die Champions-League-Qualifikation. Als ungesetzte Mannschaft droht dem Team von Julian Nagelsmann dort aber ein schwerer Gegner.

EUROPA LEAGUE: Der 1. FC Köln ist nach 25 Jahren wieder international vertreten. Unter den Augen von Edelfan Lukas Podolski feierten die Kölner nach Toren von Nationalspieler Jonas Hector (43.) und Yuya Osako (87.) einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05 und sind damit als Fünfter direkt für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert. Auch Hertha BSC ist trotz eines 2:6 (0:3) gegen Bayer Leverkusen als Sechster international vertreten. Die Berliner profitierten davon, dass der SC Freiburg nach einem 1:4 (0:1) beim FC Bayern München nicht vorbeizog. Damit müssen die Breisgauer noch zittern: Nur bei einem Dortmunder Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt käme Freiburg in die Europa-League-Qualifikation.

TORSCHÜTZENKÖNIG: Mit zwei Toren am letzten Spieltag hat Dortmunds Aubameyang das Wettschießen gegen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski um die Torjägerkanone mit 31:30 Treffern gewonnen. Damit gibt es auch erstmals seit 43 Jahren zwei Spieler, die in einer Saison die Marke von 30 Toren erreichten.

ABSCHIED I: Schon vor seinem 517. und letzten Pflichtspiel für den FC Bayern München wurde Philipp Lahm feierlich verabschiedet. Mit den Bayern wurde der Weltmeister-Kapitän achtmal deutscher Meister und sechsmal DFB-Pokalsieger, 2013 gewann er auch die Champions League. Neben Lahm wurde auch der spanische Mittelfeldstar Xabi Alonso in den Ruhestand verabschiedet. Beide gingen mit einem Sieg.

ABSCHIED II: Gemeinsam waren der FC Ingolstadt und der SV Darmstadt 98 vor zwei Jahren aufgesteigen, gemeinsam geht es nun wieder runter. Zum Abschluss blieb den beiden Clubs ein letztes Erfolgserlebnis verwehrt. Ingolstadt trennte sich vom FC Schalke 04 1:1 (1:1), für Darmstadt reichte es zu einem 2:2 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach.

UND SONST? In einem für die Tabelle unbedeutenden Spiel trennten sich Eintracht Frankfurt und RB Leipzig 2:2 (0:1). Damit reisen die Frankfurter mit vier Spielen ohne Sieg zum Pokalfinale.