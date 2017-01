China strebt immer weiter auf den deutschen Markt - die Angst vor einem Ausverkauf deutscher Spitzentechnologie ist groß. Das Interesse aus Fernost dürfte aber weiter wachsen, heißt es in einer neuen Studie.

Deutschland ist das Hauptzielland für chinesische Firmenübernahmen in Europa. Im vergangenen Jahr haben Unternehmen aus der Volksrepublik ihre Investitionen in Europa von 30,1 auf knapp 86 Milliarden Euro nahezu verdreifacht und sich an 309 Firmen beteiligt oder diese übernommen, wie die Unternehmensberatung EY (Ernst&Young) ermittelt hat. Das waren mehr als in den vorangegangenen vier Jahren zusammen. Mit 68 Übernahmen war Deutschland das beliebteste Investitionsziel für chinesische Firmen vor Großbritannien mit 47 Akquisitionen. Die EY-Berater rechnen trotz zunehmenden Gegenwinds mit weiter steigendem Interesse chinesischer Firmenkäufer.

USA investieren am meisten

Die Investitionen aus Fernost sind in den vergangenen Monaten zum heiß diskutierten Thema geworden, weil die chinesische Regierung offiziell das Ziel verfolgt, die technologische Weltführung zu übernehmen. China ist aber keineswegs der größte ausländische Investor in der EU: Das Reich der Mitte liegt bei der Zahl der Firmenübernahmen auf Platz vier hinter den USA, Schweiz und Frankreich. US-Unternehmen waren mit 162 Firmenkäufen nach wie vor mit Abstand die aktivsten Investoren in Deutschland.

Mehr als die Hälfte der 86 Milliarden gaben die Chinesen für ein einziges Unternehmen aus: Der Schweizer Syngenta-Konzern - Hersteller von Agrarchemie und Saatgut - kostete laut EY 44 Milliarden Euro. Größter chinesischer Neuerwerb in Deutschland war der Kauf des Augsburger Roboterherstellers Kuka, der demnach mit knapp 4,7 Milliarden Euro zu Buche schlug.

Misstrauen gegenüber den Chinesen ist groß

Indes sind die chinesischen Investitionen in Europa im Jahresverlauf etwas zurückgegangen: Im ersten Halbjahr 2016 übernahmen chinesische Käufer 176 europäische Firmen, in der zweiten Jahreshälfte lediglich 133. Die Fachleute bei EY führen das im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurück: die Vorbehalte gegen chinesische Investoren in Europa und den Versuch der chinesischen Regierung, die Kapitalflucht ins Ausland einzudämmen.

Dennoch rechnet die Beratungsfirma mit einem weiter steigenden Interesse chinesischer Firmenkäufer - auch an großen deutschen Unternehmen: "Hierzulande gibt es nach wie vor viele Übernahmeziele für chinesische Unternehmen", sagte der bei EY für den deutschsprachigen Raum zuständige Übernahmeexperte Alexander Kron.

Die Berater vermuten, dass sowohl der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU als auch die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA das chinesische Interesse an Europa noch steigern könnten. Einige chinesische Beteiligungsfirmen hätten ihre Pläne bereits kurzfristig geändert und Investitionsfonds in Europa aufgelegt, sagte die für das Chinageschäft zuständige Beraterin Sun Yi.