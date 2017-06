© dpa

Trotz der Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der US-Handelspolitik rechnen die in Mexiko ansässigen deutschen Unternehmen weiterhin mit guten Geschäften in Lateinamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft. 65 Prozent der Firmen erwarten in den kommenden zwölf Monaten ein Geschäftsplus, wie die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer am Freitag mitteilte.

Mehr Arbeitsplätze und größere Investitionen

58 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihr Personal aufstocken, 40 Prozent ihre Investitionen erhöhen. Als größte Risiken nannten sie Wechselkursschwankungen, Veränderungen bei den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und mögliche Handelsbarrieren.

Mexiko profitiert vom zollfreien Handel mit den USA

Am Abend (Ortszeit) wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Mexiko erwartet. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Präsident Enrique Peña Nieto dürfte auch die Handelpolitik von US-Präsident Donald Trump stehen. Er will das Nordamerikanische Freihandelskommen (Nafta) neu verhandeln. Als Wirtschaftsstandort profitiert Mexiko bislang von der Nähe zum US-Markt und vom zollfreien Handel mit dem Nachbarn.

In Mexiko sind über 1900 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung registriert. Gemeinsam beschäftigen sie rund 120 000 Mitarbeiter und erwirtschaften rund acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts.