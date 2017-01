Jetzt per E-Mail teilen

In Deutschland liefern sich Aldi und Lidl noch einen harten Wettbewerb mit Edeka und Rewe, doch weltweit haben die Discounter die deutsche Supermarktkonkurrenz längt hinter sich gelassen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Deloitte ist die Schwarz-Gruppe mit dem Discounter Lidl inzwischen der viertgrößte Handelskonzern der Welt, Aldi liegt auf Platz 8. Kein anderer deutscher Handelskonzern schaffte es unter die Top Ten.

Unangefochtener Spitzenreiter im weltweiten Einzelhandel ist laut der auf Zahlen für das Jahr 2015 basierenden Studie der US-Konzern Walmart. Auch die Plätze zwei und drei werden von amerikanischen Unternehmen belegt. Von den deutschen Handelsriesen schafften es neben Lidl und Aldi noch Metro (Platz 13), Edeka (18), Rewe (22) und Otto (92) unter die Top 100.

Erstmals schaffte in der Studie auch der Internetgigant Amazon den Sprung unter die größten zehn Einzelhändler der Welt. Als mit Abstand größter Online-Händler belegte er Rang 10 im Deloitte-Ranking. Mit Otto, Zalando und Metro finden sich auch drei deutsche Firmen unter den 50 größten Internethändlern.