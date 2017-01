NEUE FOLGEN aus Staffel 2 als Free-TV-Premiere! Ab 4. Januar 2017 gibt es am späten Mittwochabend auf ProSieben 13 neue Folgen der Serie "Odd Couple" zu sehen. In der Neuauflage der Kultserie "Männerwirtschaft" glänzt Matthew Perry als schräger Sport-Moderator! Die Doppelfolge startet jeweils mittwochs um 23:50 Uhr

Zur Serie:

Matthew Perry findet sich in New York erneut in einer WG wieder: Der Sport-Moderator Oscar Madison genießt nach seiner Scheidung das Lotterleben als Junggeselle. Eines Tages steht sein alter Kumpel Felix Unger an der Tür. Er wurde von seiner Frau verlassen. Oscar lässt den pingeligen Fotografen einziehen, doch das Zusammenleben der grundverschiedenen Männer gestaltet sich mit all ihren Marotten komplizierter als so manche Ehe ...

Los geht's mit Staffel 2 am 2. Januar mit den beiden Folgen: