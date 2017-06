Die US-Krankenhausserie "Pure Genius" wird ab 19. Juli 2017 den 20:15-Uhr-Slot am ProSieben Serienmittwoch übernehmen. Eine Woche zuvor steigt das Finale der 12. Staffel "Grey's Anatomy". Im Anschluss läuft um 21:15 Uhr unverändert eine Folge "This Is Us".