Eine neue Arche mit Hilfe des RED NOSE DAY und CIRCUS HALLIGALLI!

Der RED NOSE DAY 2017 wird der Wahnsinn: Joko & Klaas sammeln live im „CIRCUS HALLIGALLI“ für den guten Zweck

So verrückt kann Spenden sein: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf lachen am Dienstag, 30. Mai 2017, live um 22:10 Uhr auf ProSieben für den guten Zweck. Im „CIRCUS HALLIGALLI – RED NOSE DAY SPEZIAL“ sammeln Joko & Klaas gemeinsam mit ihren Gästen Spenden für das große ProSieben Charity-Event. So wird in einer RED NOSE DAY-Version des Wettkampfs „Aushalten“ fleißig die Spendenkasse gefüllt. Die Live-Ausgabe zum RED NOSE DAY wird – in „CIRCUS HALLIGALLI“-Tradition – eine bunte Überraschungstüte für die gute Sache.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt „CIRCUS HALLIGALLI“ den RED NOSE DAY. Mit Hilfe der Spenden baut der RED NOSE DAY in diesem Jahr im Ruhrgebiet in Herne eine neue „Arche“, eine Anlaufstelle für Kinder.

„CIRCUS HALLIGALLI – RED NOSE DAY SPEZIAL“ am Dienstag, 30. Mai 2017, live, um 22:10 Uhr, auf ProSieben