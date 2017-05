Ersteigere jetzt das GNTM-Kleid von Wolfgang Joop und unterstütze damit den Red Nose Day

Eben noch auf dem Catwalk vom „Germany's next Topmodel“-Finale 2017 und jetzt schon unter dem Hammer.

Dieses bedruckte Kleid aus Seiden-Cady stellt Wolfgang Joop für eine Versteigerung zugunsten des RED NOSE DAY 2017 zur Verfügung.

Das Kleid wurde von Wolfgang Joop extra für die Show entworfen und entstammt einer Gruppe von drei Kleidern. Das Kleid gibt es in dieser Form nur einmal auf der Welt! Es ist aus reiner Seide und wurde in Italien exklusiv für Joop bedruckt. Der Druck zeigt Joops Auge und auf dem Rücken ein Zitat von ihm: „Wolfy is watching“. Am Rücken hat das Kleid einen silbernen (nickelfreien) Reißverschluss mit einem Lederanhänger.

Der Erlös der Auktion geht direkt an das Projekt des RED NOSE DAY 2017: „Eine neue Arche in Herne“.

Größe: Small

Material: Seiden-Cady mit mehrfarbigem Aufdruck vorn und Reißverschluss am Rücken

Der geschätzte Wert dieses exklusiven Designerkleids beträgt: € 1.300

