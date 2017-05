Ersteigert 1x2 exklusive Tickets für die finale Sendung von "Circus HalliGalli"!

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“ – der „Circus HalliGalli“ wird am Ende der neunten Staffel seine finale Vorstellung geben. Nach über 130 Folgen laden Joko und Klaas am Dienstag, 12. Juni 2017, zum letzten Mal zur Aufzeichnung ins „Circus HalliGalli“-Studio in Berlin ein.