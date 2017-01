Die Simpsons

Am Freitag 20. Januar 2017 ist Donald Trumps Inauguration-Day. Wenn um 18 Uhr die Vereidigung stattfindet und Trump anschließen seine erste Rede hält, flimmert zeitgleich auf ProSieben die Folge "Bart of the Future" über die TV-Bildschirme. Eben jene Folge, in der die Macher der Simpsons Trump schon im Jahr 2000 als Präsidenten vorausgesagt haben. Die Episode startet um 18:40 Uhr.