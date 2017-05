DC-Superhelden-Crossover: Am Mittwoch, 10. Mai, kämpfen " Supergirl ", " The Flash " und " Legends of Tomorrow " im großen Superhelden Crossover auf ProSieben ab 22:10 Uhr gegen eine Alien-Invasion.

Sie tragen das Schicksal der Welt auf ihren Schultern. Um diesmal eine Chance zu haben müssen sie an ihre Grenzen gehen. Am 10. Mai kämpfen " Supergirl ", " The Flash " und " Legends of Tomorrow " im großen Superhelden Crossover auf ProSieben ab 22:10 um das Überleben der Menschheit.

Das große Superhelden Event

Alienartige Wesen, sogenannte Dominatoren, greifen Central City an. Barry alias The Flash reist in ein anderes Universum, um Kara (Supergirl) um Hilfe zu bitten. Weitere Untestützung bekommen die beiden von "Team Arrow" und den "Legends of Tomorrow".

Nur als Team können sie die Dominatoren besiegen, doch wenn so viele Alpha-Typen aufeinander treffen, muss einer die Führung übernehmen. Doch als Barry als Teamleader gewählt wird, stellen sich die "Legends" plötzlich gegen ihn und Oliver (Green Arrow) und alles wird noch komplizierter. Unterdessen zeigen die Dominatoren, dass sie mehr Macht haben, als anfangs angenommen ...

Können Oliver und Kara Barry noch vertrauen, nachdem eine Nachricht von ihm, die aber eigentlich erst in der Zukunft verfasst wurde, die Gruppe stark beeinflusst?

Das Serien-Crossover mit den Helden aus dem DC Comic Universum läuft am 10. Mai ab 22:10 Uhr auf ProSieben.