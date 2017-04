Die innocent Alps GmbH ruft das Produkt "innocent Super Smoothie Antioxidant" 360ml zurück. Der Grund: Plastikfremdkörper in der Flasche

Der Hersteller "innocent" ruft aktuell einen seiner Smoothies zurück. Es geht um das Produkt "innocent Super Smoothie Antioxidant" in der 360ml Flasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.05.2017 und der Chargenbezeichnung F7087J. Der Hersteller warnt vor möglicher Erstickungsgefahr durch Plastik-Fremdkörper in der Flasche. Aus diesem Grund wird die ganze Charge zurückgerufen.

Smoothies mit anderem Haltbarkeitsdatum oder anderer Chargennummer können ohne Bedenken konsumiert werden. Auch der genannte Smoothie in der 750 ml Falsche ist nicht bedenklich.

Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, wird dringend geraten den Smoothie nicht zu trinken sondern zurückzubringen. Am besten in den Markt, in dem der Smoothie gekauft wurde. Die Ware kann auch ohne Kassenzettel eingetauscht werden.