Neben Hailey Baldwin und Taylor Hill Bloggerin Xenia Overdose: Diesen krassen Werbe-Deal hat sie abgeräumt 02.02.2017 10:11 Uhr / ct

Sie zählt zu den erfolgreichsten Bloggerinnen Deutschlands: Xenia Overdose. Jetzt hat der Social-Media-Star einen beeindruckenden Werbe-Deal an Land gezogen. Was Hailey Baldwin und "Victoria's Secret"-Engel Taylor Hill damit zu tun haben, erfahrt ihr hier.

Die Bilder von Xenia Overdose sind schön. So schön, dass sie mittlerweile mehr als 690.000 Follower auf Instagram begeistern. Die Blondine veröffentlicht fast täglich neue Schnappschüsse, die sie an den verschiedensten Orten der Welt zeigen.

Ob New York, Los Angeles oder Sydney. Im Schnee oder am Strand. An ihren vielen Reisen lässt Xenia ihre Follower gern teilhaben. Und die lieben nicht nur die Fotos der Influencerin, sondern auch ihren Style - und ihre Haare. Auch L'Oréal Professionnel ist ganz offenbar schwer von ihr begeistert. Auf Instagram enthüllt Xenia jetzt ihren Mega-Deal:

Zu dem Foto mit Model Hailey Baldwin schreibt Xenia: "[...] Leute, es ist offiziell. Für 2017 bin ich die deutsche It-Looks-Repräsentatin für L'Oréal Professionnel und es ist für mich die größte Ehre mit den unglaublichsten Mädchen in diesem Business zusammenzuarbeiten."

Denn Xenia reiht sich ein in die Riege der anderen L'Oréal-Girls: Justin Biebers Ex-Freundin Hailey Baldwin und "Victoria's Secret"-Model Taylor Hill zählen ebenfalls zu den neuen L'Oréal-Professionell-Gesichtern.

Xenias Follower können ihre nächsten Bilder sicher kaum erwarten.