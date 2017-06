Ein Pilot mit überraschender Wendung, mehrere Zeitebenen und ziemlich viele Hauptfiguren. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir erklären euch kurz und knapp worum es in "This Is Us – Das ist Leben" geht und wie die einzelnen Figuren und Geschichten zusammenhängen.

Die Serie "This Is Us - Das ist Leben" erzählt die Geschichte der Familie Pearson: Vater Jack, Mutter Rebecca und ihre drei Kinder, die Zwillinge Kevin und Kate und ihr Adoptivbruder Randall. Dabei bewegt sich die Handlung auf zwei Zeitebenen, in den 70er Jahren und in der Gegenwart.

Die Kindheit, beginnend in den 70ern

Beginnend in den 70er Jahren wird die Liebesgeschichte von Jack und Rebecca erzählt. Das junge Ehepaar erwartet Drillinge. Ein Kind stirbt allerdings bei der Geburt, woraufhin Jack & Rebecca sich entschließen, ein am selben Tag vor einer Feuerwache ausgesetztes, afroamerikanisches Findelkind zu adoptieren. Das ist Randall. In Rückblenden erfahren wir fortan, wie die Kinder der Pearsons aufgewachsen sind und wie sich die Beziehung von Jack & Rebecca entwickelt hat.

Die Midlifecrisis in der Gegenwart

Die zweite Zeitebene spielt in der Gegenwart. Kate, Kevin & Randall sind mittlerweile 36 und befinden sich alle drei an einem Wendepunkt in ihrem Leben.

Die übergewichtige Kate ( Chrissy Metz ) will endlich abnehmen. Unverhofft lernt sie in einer Selbsthilfegruppe Toby (Chris Sullivan) kennen, verliebt sich und beginnt allmählich aus dem Schatten ihres erfolgreichen Bruders Kevin herauszutreten.

Kevin ( Justin Hartley ) ist der gefeierte Star einer Sitcom, doch er ist nicht glücklich. Er will etwas Bedeutendes tun und nicht für billige Lacher sorgen. In einem Wutanfall schmeißt er seinen Job und seine Karriere hin und beschließt ans Theater zu gehen.

Auch der adoptierte Randall ( Sterling K. Brown ) ist mit 36 erfolgreich. Er hat Karriere gemacht, ist glücklich verheiratet und hat mit seiner Frau Beth (Susan Kelechi Watson) zwei Kinder. Doch es gibt einen Hohlraum in seinem Leben, den seine leiblichen Eltern hinterlassen haben. Nun hat Randall seinen Erzeuger, William (Ron Cephas Jones), aufgespürt. Als er ihm nur mal gehörig die Meinung sagen will, kommen sich die beiden unverhofft näher. Doch schnell wird klar, William liegt im Sterben. Wie wird Randall diesen neuerlichen Rückschlag verkraften und wie wird Randalls Adoptivmutter Rebecca auf William reagieren?

Antworten gibt es immer mittwochs um 21:15 Uhr bei einer neuen Folge " This Is Us – Das Ist Leben " auf ProSieben. Alle Folgen stehen auch 30 Tage lang zum kostenlosen Online-Abruf auf ProSieben.de/ThisIsUs und in der ProSieben-App bereit.