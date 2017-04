© 2016-2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 2017 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved.

"This Is Us - Das ist Leben" ist die erfolgreichste Serie der US-Season

Bis zu 17,8 Millionen Zuschauer! Mehrere GOLDEN GLOBE® Nominierungen und drei Auszeichnungen als beste neue Serie. ProSieben zeigt den neuen Hit der US-Season "This Is Us – Das ist Leben" ab 24. Mai, um 21:15 Uhr am Serien-Mittwoch.

"Nimm die sauerste Zitrone, die dir das Leben bietet, und mach daraus so etwas Ähnliches wie Limonade."

Diesen Rat bekommt Jack (Milo Ventimiglia) an seinem 36. Geburtstag, nachdem bei der Geburt seiner Drillinge etwas schief gelaufen ist. Doch nicht nur er und seine Frau Rebecca (Mandy Moore) müssen erfahren, dass das Leben voller dramatischer Überraschungen steckt: Die massiv übergewichtige Kate (Chrissy Metz) trifft eine mutige Entscheidung – und lernt dabei ganz unverhofft den Mann ihres Lebens kennen. Der gefeierte Sitcom-Star Kevin (Justin Hartley) fühlt sich trotz seines Erfolges alleine und missverstanden – und setzt alles aufs Spiel. Und der erfolgreiche Geschäftsmann Randall (Sterling K. Brown) findet endlich seinen leiblichen Vater, der ihn als Baby an einer Feuerwehrstation ausgesetzt hat.

Hier könnt ihr "This Is Us - Das ist Leben" nach der TV-Ausstrahlung auf ProSieben 30 Tage lang kostenlos online anschauen. Neben den Episoden in voller Länge findet ihr auch alle TV-Trailer zur Serie und exklusive Preview-Clips mit Material aus den nächsten Folgen.

"This Is Us - Das ist Leben" startet am 24. Mai 2017 auf ProSieben.